Le Cronache: Cerci, la scommessa di Ventura. Da limare l’ingaggio

‘Salernitana-Cerci, matrimonio solo rinviato. Summit a Salerno tra l’attaccante, Ventura e Fabiani: c’è distanza sull’ingaggio. Lotito potrebbe sbloccare l’affare. Quando la trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, c’è stata la frenata: pausa di riflessione tra le parti, poi ci sarà la decisione. Intanto sono in arrivo le ufficialità di Giannetti, Lombardi e Bianchetti’.

All’interno leggiamo anche: Si tratta per Kiyine e Memushaj. Si cerca un esterno di sinistra. Intervento della Lazio per il clivense, nodo ingaggio per l’albanese. Centrocampo quasi al completo: occhio ai giovani Morrone e Maistro, Lombardi e Firenze due jolly che torneranno utili

Karo già si allena, Bianchetti sarà ufficiale a breve. Migliorini e Mantovani conferme importanti, Carillo un giovane interessante

La nuova serie B. In B undici squadre su venti hanno cambiato tecnico: ci saranno tre campioni del mondo. A Benevento è stato scelto Pippo Inzaghi, a Frosinone è arrivato Alessandro Nesta mentre a Perugia è arrivato Massimo Oddo

Mercato cadetto. Il Pordenone ufficializza Strizzolo, il Benevento blinda Improta. L’Ascoli ha ceduto Padella al Vicenza, il Perugia ingaggia Rodin, il Cittadella prende Celar dalla Roma

Il mercato granata. Sei gli affari già ufficializzati

Sette elementi ancora da piazzare