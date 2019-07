Meteo: in arrivo perturbazione, inizio settimana con la pioggia

Stampa

Una nuova perturbazione (la n.5 di luglio) in arrivo in serata al Nord-Ovest determinerà un diffuso e intenso peggioramento con temporali localmente forti accompagnati da intense raffiche di vento e possibile grandine.

La perturbazione nel corso di lunedì scivolerà lentamente verso il Centro e a fine giornata raggiungerà le regioni meridionali dove insisterà anche per buona parte di martedì. I giorni successivi saranno caratterizzati da correnti mediamente occidentali in cui scorreranno rapidi passaggi nuvolosi alternati a schiarite anche ampie; episodi di instabilità

potranno interessare dapprima le Alpi, poi anche l’Appennino, più saltuariamente le pianure del Nord, in particolare nella giornata di giovedì. Le temperature, inizialmente in calo in coincidenza del passaggio perturbato, risaliranno già martedì al Centronord e mercoledì anche al Sud portandosi su valori in linea con le medie stagionali.

Nessuna ondata di caldo intenso è infatti prevista almeno fino al prossimo fine settimana, quindi intorno al 20-21 di luglio. Le temperature sembrano però essere destinate ad aumentare nell’ultima parte del mese.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino molti rovesci o temporali in gran parte del Nord, ad eccezione del’estremo Nordest, con fenomeni anche forti tra basso Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio tendenza a un lento miglioramento al Nord con ancora la possibilità di qualche rovescio o temporale su Alpi centro-orientali, basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria ed Emilia.

Al Centrosud assisteremo a un progressivo peggioramento ad iniziare dalle regioni centrali tirreniche e tra est Sicilia e Calabria. L’instabilità coinvolgerà poi tra il pomeriggio e la nottesuccessiva gran parte delle regioni centro-meridionali.

Temperature in calo su gran parte d’Italia, più sensibile sulle regioni di Nordovest, in Emilia, e su quelle centrali tirreniche. Venti settentrionali in intensificazione soprattutto sui mari più occidentali con Tramontana anche forte in Liguria e Maestrale in Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Giornata di tempo soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna a parte un po’ di nubi e le ultime sporadiche precipitazioni in mattinata nell’isola e tra Abruzzo, Molise e basso Lazio. Insistono invece condizioni di maltempo al Sud con rovesci e temporali localmente intensi che tenderanno ad attenuarsi solo a partire dalla serata. Temperature in sensibile rialzo su gran parte del Centro-nord, in calo invece al Sud. Giornata ventosa per venti mediamente settentrionali al Centrosud.

Fonte TgCom

A Salerno instabilità diffusa da lunedì 15 fino a mercoledì 17