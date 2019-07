Scontro tra auto sull’A2 a San Mango Piemonte: 5 feriti, uno è grave

Stampa

1 di 4

E’ di 5 persone ferite di cui una in modo grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sull’Autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. Ad entrare in collisione, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture di cui una che dopo l’impatto si è ribaltata. Fortunatamente nessuna delle auto che sopraggiungeva è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Humanitas e la Polstrada. Inevitabilmente il traffico è andato in tilt.