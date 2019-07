Traffico in tilt a Salerno: caos in Costiera e nel Cilento

Stampa

Giornata da bollino rosso sia in mattina che soprattutto in serata per via dei tanti spostamenti verso il mare. Rientro difficoltoso e traffico impazzito sulla tangenziale, in direzione nord. Disagi anche a Fratte, in via dei Greci direzione Baronissi con lunghe code. Traffico e rallentamenti anche sul raccordo Salerno – Avellino in direzione sud. Disagi in Costiera dove un lungo serpentone di auto va da Cetara verso Vietri e le autostrade. Ad appesantire la situazione anche quanto accaduto sul Viadotto Gatto nel pomeriggio di oggi quando un giovane si è lanciato nel vuoto.

Non va meglio sulle strade del Cilento. Il sito InfoCilento.it racconta di traffico paralizzato dallo svincolo Agropoli Sud a causa di un incidente. Disagi anche sulla SS18 tra Capaccio ed Eboli/Battipaglia e sulla via del Mare tra Santa Maria di Castellabate ed Agropoli. Il tutto mentre anche la circolazione è andata in tilt anche a San Mango Piemonte a causa di un incidente.