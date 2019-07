Da Sud a Nord, corsa all’autonomia. De Luca: «Spesa storica ci penalizza»

Stampa

Zaia e Fontana ripetono fino allo sfinimento che no, non ci sarà un Paese di serie A e un Paese di serie B, e no, non si «ruberà» un euro dai fondi destinati al Sud e soprattutto che non si parli di secessione dei ricchi. Così come entrambi ribadiscono che non firmeranno una «finta autonomia». La replica di De Luca a RaiNews24

«Serve un’operazione verità – attacca il governatore – i numeri sono incontrovertibili e i dati forniti dal sistema dei conti pubblici nazionali non mentono. Per la spesa storica pubblica allargata oggi il Sud riceve circa 12.000 euro pro capite a fronte dei circa 14.900 del Nord, 3.000 euro in meno che per la Campania arrivano a essere 4.000 euro. La cristallizzazione della spesa storica penalizzerebbe il Sud».

E il governatore campano ribadisce i caposaldi della sua proposta di autonomia: «Stesse risorse pro capite e fondo di solidarietà per il Sud». E non risparmia, infine, una stoccata al Veneto, reo, secondo De Luca, di aver accettato la «porcheria» dei Navigator che invece la sua Regione ha rifiutato.