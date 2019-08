Eboli ospiterà il Main Round di qualificazione Coppa del Mondo FIFA di futsal

Stampa

Sarà Eboli ad ospitare il Main Round di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di futsal, in programma dal 24 al 27 ottobre. Gli Azzurri affronteranno – nell’ordine – Bielorussia, Inghilterra e Ungheria al Pala Sele, impianto limitrofo al PalaDirceu con una capienza di circa 8mila posti.

La nazionale allenata dal Ct Alessio Musti farà le prove generali per questo cruciale e atteso appuntamento a settembre, con le prime due amichevoli stagionali in programma contro la Croazia in Veneto (alla Kione Arena di Padova e al PalaMaser di Maser, in provincia di Treviso). L’edizione 2020 del Mondiale – che per la prima volta non sarà preceduta dalla fase finale dell’Europeo (che da ora in poi si giocherà ogni quattro anni, quindi nel 2022) – è in programma in Lituania. La nazionale torna in Campania – la regione dove conquistò il suo primo trionfo europeo nel 2003 – a nove anni dall’ultima volta, in occasione delle due prestigiose amichevoli contro la Spagna terminate con un pareggio (2-2 in un Palabarbuto di Napoli stracolmo) e una sconfitta (4-1 al palazzetto di Aversa).

Ci sono 23 precedenti tra Italia e Ungheria: 17 successi, quattro pareggi e due sconfitte il bilancio, con gli ultimi scontri diretti che risalgono all’agosto 2016 a Cavalese, in Trentino, in occasione della preparazione al precedente Mondiale giocato in Colombia: all’epoca, gli Azzurri si imposero 3-1 nella prima amichevole e 4-1 in gara-2. Ironia della sorte, fu l’Ungheria a contendere all’Italia la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di futsal anche in occasione del torneo di quattro anni fa: gli Azzurri affrontarono la nazionale guidata da Sito Rivera negli spareggi, vincendo 3-0 a Miskolc l’andata e 6-0 a Prato il ritorno. Italia imbattuta nei dieci precedenti contro la Bielorussia, con gli ultimi scontri diretti che risalgono a ottobre 2018 a Minsk: la nazionale ottenne un pareggio e un successo, l’ultimo in ordine cronologico dei nove collezionati. Per trovare due partite contro l’Inghilterra bisogna invece tornare indietro di oltre 30 anni, ai due test di Roma – luglio 1983 e luglio 1985 – che videro la nazionale battere i Leoni prima 8-0 e poi 6-1.

Tutte le gare dell’Italia nel Main Round sono in programma alle 20.30. “Ci fa un immenso piacere e ci rende orgogliosi che sia una piazza ‘calda’ e appassionata come Eboli a ospitare gli incontri degli Azzurri al Main Round di qualificazione al Mondiale”, ha sottolineato il presidente della Divisione Calcio a cinque – e capo delegazione della nazionale – Andrea Montemurro, “In sinergia con la Federcalcio lavoravamo da tempo e con impegno costante per questa soluzione che reputiamo ideale, siamo felici di avercela fatta anche grazie alla fattiva collaborazione delle istituzioni cittadine e della società Feldi Eboli del presidente Gaetano Di Domenico. Adesso non ci resta che tifare per la nazionale guidata dal Ct Musti, non lesineremo sforzi per rendere questo Main Round indimenticabile”.

COPPA DEL MONDO FIFA – MAIN ROUND DI QUALIFICAZIONE

PROGRAMMA GRUPPO 4

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE

Inghilterra-Ungheria ore 18

ITALIA-Bielorussia ore 20.30

VENERDI’ 25 OTTOBRE

Ungheria-Bielorussia ore 18

ITALIA-Inghilterra ore 20.30

DOMENICA 27 OTTOBRE

Bielorussia-Inghilterra ore 18

ITALIA-Ungheria ore 20.30

Alla fase successiva – l’Elite Round – accedono le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del sorteggio, previsto il 7 novembre 2019. All’Europa sono stati assegnati sei posti per il Mondiale 2020, oltre a quello della Lituania nazione ospitante: si qualificano per la fase finale le quattro vincitrici dell’Elite Round, in programma dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020, mentre le seconde classificate si affronteranno negli spareggi (con la formula delle gare di andata e ritorno e il meccanismo delle coppe europee di calcio) da cui usciranno le ultime due nazionali europee che andranno al Mondiale.

CALENDARIO APPUNTAMENTI MONDIALI

Main Rd: 22-27 ottobre 2019

Sorteggio Elite Round: 7 novembre 2019

Elite Rd: 28 gennaio-2 febbraio 2020

Sorteggio spareggi: Nyon, data da confermare

Spareggi: 9-12 aprile 2020

Sorteggio Fase Finale: Lituania, data da confermare

Fase Finale: 12 settembre-4 ottobre 2020, Lituania