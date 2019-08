Jomi Salerno: al via la nuova stagione, si va a caccia del poker

Stampa

Nuovo-vecchio allenatore, molti volti nuovi (quattro) e altrettante partenze, un roster ancor di più ringiovanito con atlete del vivaio sempre più integrate nella rosa della prima squadra, l’identico sponsor group capitanato dallo storico e vincente marchio Jomi della famiglia Campitiello che per l’ottavo anno consecutivo affiancherà il club salernitano; la stessa, inesauribile, voglia di vincere e primeggiare.

Scatta domani di buon mattino (ore 8) allo stadio Vestuti, nel cuore della città di Salerno, la nuova stagione agonistica della PDO, la società più ricca di trofei dell’intera provincia di Salerno, tra le primissime in Campania, forte com’è dei suoi sette Scudetti, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe, gli innumerevoli titoli nazionali giovanili e la presenza fissa nelle principali competizioni europee per club.

Un palmares straordinario raccolto nell’ultimo decennio grazie ad una visione lungimirante e strategica del club guidato dal presidente Mario Pisapia e dal vice Paola Fiorillo, memoria storica della pallamano salernitana. “Comincia una nuova avventura – dice l’avvocato Paola Fiorillo – ed è sempre come la prima volta. Non ci abitueremo mai a quella che per molti può sembrare routine. Partiamo come sempre con grandi ambizioni, straordinarie motivazioni, quest’anno, forse, ancora di più in considerazione delle tante novità nel gruppo e le ambizioni che registriamo nelle altre piazze.

Dopo tre scudetti consecutivi e il Triplete della passata stagione non sarà facile ripeterci, ma noi, senza nasconderci, ci proveremo forti delle nostre certezze”. Sarà una start up progressiva quella della Jomi Salerno, il gruppo andrà a completarsi gradualmente una volta esauriti gli impegni di alcune atlete. Lo stesso coach Hrupec raggiungerà Salerno subito dopo ferragosto non appena sbrigate le ultime formalità burocratiche.

A scandire inizialmente i tempi della preparazione, prevalentemente fisica, provvederà il preparatore atletico Franco Saracino coadiuvato dall’allenatore in seconda Laura Avram. Al loro fianco il Team Manager Mimmo Testa e il responsabile dello staff medico Salvatore Telese. Questo il Roster della Jomi Salerno per la stagione 2019/20:

Portieri: Ferrari Elisa, Pernthaler Melanie, Sammartino Vittoria

Ali-Pivot: Napoletano Pina, Bassanese Alessandra, Casale Laura, Motta Roberta, Romeo Vittoria, De Ciuceis Martina, Lauretti Matos Cyrielle, De Somma Erika, Stellato Carmen, Sammartino Claudia, Russomando Giulia

Terzini-Centrali: Dalla Costa Ilaria, Gomez Suleyki, Trombetta Rita, Fabbo Giulia, Manojlovic Ramona, De Santis Martina, Avagliano Giorgia.

Allenatore: Hrupec Neven

Vice Allenatore: Avram Laura

Preparatore dei Portieri: De Santis Adele

Preparatore Atletico: Saracino Franco

Medico Sociale: Telese Salvatore

Massaggiatore: Caliendo Gabriele

Fisioterapia: Cefisa Gruppo Forte

Team Manager: Testa Domenico