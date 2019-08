Manca il sangue negli ospedali a rischio interventi e terapie

Stampa

E’ emergenza sangue nel salernitano. Una carenza che mette a rischio interventi chirurgici programmati e terapie trasfusionali. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Una situazione di sofferenza che coinvolge anche altre realtà sanitarie in Campania. Ed è per questo che non mancano gli appelli ad andare a donare prima di partire per le vacanze.

Il sangue, infatti, è indispensabile per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni e delle terapie intensive. È indispensabile per affrontare una complicanza durante un intervento chirurgico o un parto difficile. È un supporto fondamentale per affrontare le terapie antitumorali. È indispensabile per i pazienti affetti da anemia cronica, che periodicamente e per tutta la vita devono effettuare una trasfusione, o come ad esempio succede ai pazienti microcitemici/talassemici.

Fonte Il Mattino