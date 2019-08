Equipe Campania Aic Gruppo Baronissi Settimana ricca di amichevoli

Stampa

Quarta settimana di lavoro allo stadio Figliolia per il gruppo Baronissi Salerno. Gli atleti agli ordini degli allenatori Michele Califano e Cristian Ferrara hanno ripreso gli allenamenti dopo il test-match di sabato scorso contro il Brindisi, disputato allo stadio “Il Castagneto” di Sturno (Av) e terminato 3-3.

Questa appena iniziata sarà una settimana ricca di amichevoli per il gruppo Baronissi Salerno, con tre uscite in cui i tecnici alterneranno tutti gli effettivi a disposizione. Al gruppo si sono aggregati oggi il fantasista Domenico Ferrentino (ex Castel San Giorgio) e il giovanissimo centrocampista Gerardo Di Fronzo, classe 2003.

Qui di seguito il calendario di amichevoli fissate per questa settimana dal coordinatore Antonio Trovato: