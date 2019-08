Esodo estivo, Anas presente a Sala Consilina per assistere vacanzieri

Stampa

In occasione del previsto aumento del traffico veicolare, nella giornata di domani sabato 10 agosto contraddistinta da bollino nero, la Polizia Stradale e Anas saranno presenti sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, presso l’Area di Servizio Sala Consilina Sud per assistere gli automobilisti in viaggio lungo gli itinerari delle vacanze.

Uno stand con personale Anas e il pullmann azzurro della Polizia Stradale oltre al personale sanitario della Croce Rossa Italiana, forniranno una serie di servizi ‘caring’ per gli automobilisti: dall’assistenza sanitaria di primo livello, a informazioni di traffico in tempo reale, da notizie e consigli per una guida sicura, alla distribuzione di materiale informativo sulla campagna #Guidaebasta per viaggiare in sicurezza.

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine settimana.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio), Radio Margherita (Sicilia) e Radio Sintony (Sardegna).