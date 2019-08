Partenza col botto: la Salernitana supera 3 a 1 il Catanzaro

Stampa

Brillante vittoria della Salernitana al primo atto ufficiale della stagione: la Coppa Italia. I granata hanno battuto il Catanzaro 3 a 1 con reti di kiyine al 22esimo su rigore e poi con doppiatte di Giannetti al 45esimo con una splendida rovesciata e al 28esimo del secondo tempo su assist di Akpa Akpro. Il Catanzaro ha segnato il gol della bandiera con Mangini. La Salernitana accede al terzo turno di Coppa Italia dove troverà il Lecce domenica prossima. La gara si giocherà in Puglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi (36′ st Cicerelli), Maistro (27′ st Akpa Akpro), Di Tacchio, Firenze, Kiyine (39′ Lopez); Giannetti, Jallow. A disp: Vannucchi, Carillo, Migliorini, Kalombo Morrone, Odjer, Djuric, Calaiò. All. Gian Piero Ventura

CATANZARO (3-4-3): Adamonis; Signorini (10′ st Pinna), Figliomeni, Martinelli; Celiento, Urso, De Risio (32′ Risolo), Casoli; Kanouté (17′ st Mangni), Nicastro, Di Livio. A disp: Mittica, Calì, Giannone, Riggio, Novello. All. Gaetano Auteri.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Muto / Di Gioia). IV uomo: Mario Vigile di Cosenza.

Gol: 22′ pt Kiyine rig. (S), 45′ pt e 28′ st Giannetti (S), 34′ st Mangni (C).

Ammoniti: Urso (C), Kanouté (C), Karo (S), Pinna (C).

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Presenti 5556 spettatori di cui 229 ospiti. Angoli: 1-5. Recupero: 3′ st.

