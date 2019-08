Obiettivo della Salernitana: nel mirino c’è Dermaku del Parma

Stampa

La Salernitana nel calciomercato non vuole fermarsi per consegnare a Giampiero Ventura una squadra altamente competitiva. In questi giorni si sta parlando con insistenza del difensore centrale Kastriot Dermaku del Parma. Conosciamo il giocatore che è stato sondato dalla dirigenza granata.

Nasce a Scandiano il 15 gennaio 1992. La sua famiglia è originaria del Kosovo, per questo possiede oltre la cittadinanza italiana anche quella albanese. Inizia nel settore giovanile del Sassuolo. Nel 2011 va a Melfi dove rimane 4 stagioni con 104 presenze realizza 7 gol. Nell’anno 2015 passa all’Empoli firma un triennale. Dopo aver smaltito un lungo infortunio alla gamba che lo tiene lontano dl campo di calcio per tre mesi il 27 gennaio 2016 passa in prestito al Pavia. Il 31 agosto dello stesso anno passa alla Lucchese disputa una grande stagione scende in campo 33 volte realizzando due reti. Il 31 agosto 2017 si svincola dall’Empoli. Firma per il Cosenza un biennale. Al primo anno in Calabria 32 presenze e una rete. Alla fine della stagione sportiva entra nella storia del Cosenza dopo 15 anni approda in B. In questa stagione sportiva è sceso in campo 32 volte realizzando una rete, risultando essere uno dei migliori in campo, con le sue ottime prestazioni è decisivo per la permanenza in B del Cosenza. Al termine della stagione sportiva aveva il contratto in scadenza, non ha trovato l’accordo economico per il rinnovo con i lupi, così decide di svincolarsi. Il 7 luglio scorso firma con il Parma un quadriennale. Nel suo palmarès vanta 214 presenze con 11 reti, un ottimo risultato per un difensore. Con le sue ottimi prestazioni è entrato nel giro della nazionale albanese esordendo nelle qualificazioni per gli europei.

E’ un difensore centrale alto 195 cm un colosso per la difesa. Il suo punto di forza è il colpo di testa ed è bravo negli anticipi difensivi, oltretutto a anche il vizio del gol. Sarebbe un ottimo rinforzo per mister Ventura per costruire una difesa insuperabile. Per disputare un campionato da protagonisti devi avere un ottimo reparto difensivo. La Salernitana con Dermaku vuole mettersi al sicuro