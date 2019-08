Le Cronache: Colpo della Salernitana. Il regista è il promettente Dziczek

Stampa

‘Mercato fermo? Tranquilli, ci pensa la Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso con il centrocampista polacco classe 1998, Dziczek che sarà girato in prestito alla Salernitana. Il Padova insiste per Djuric, il Catanzaro vuole Calaiò: se dovessero partire entrambi il club granata sferrerà l’attacco a La Mantia del Lecce. In difesa spunta il nome di Vitturini’

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola.

All’interno leggiamo anche: ‘Notiziario. Maistro in vantaggio su Akpa Akpro. Non decollano prevendita e abbonamenti. Oggi allenamento pomeridiano al Mary Rosy per Cerci e compagni

La novità. Il club granata si adegua: quest’anno dieci gare gratuite per gli under 14

L’affondo. Pucino: «Fuori rosa e non so perché. Alcuni comportamenti mi hanno deluso» . L’esterno ha firmato con l’Ascoli: «Felice di ripartire da qui»

L’avversario. Pescara, Zauri alle prese con l’emergenza difesa. Scognamiglio: «Peccato non esserci». Anche Crecco va ko