Mercato: Patryk Dziczek arriva a Salerno tramite la Lazio

Parla polacco il centrocampista che la Salernitana sta per consegnare a mister Ventura, come rinforzo tanto atteso per la mediana: Patryk Dziczek è il nome che è spuntato a sorpresa nelle ultime ore.

A quanto pare, secondo recenti indiscrezioni la trattativa è già avanzata e sarebbe stata portata avanti dalla Lazio che, quindi, dovrebbe girare in prestito il calciatore alla Salernitana. Il quotidiano “Il Messaggero” scrive che il polacco sarà a Roma già venerdì per sostenere le visite mediche.

Dziczek è un mediano puro, classe ’98, è reduce dall’Europeo Under 21 e, con la sua nazionale, ha giocato le tre gare del girone A, compresa quella contro l’Italia. Il play polacco è valutato attorno ai due milioni di euro. Corteggiato anche da Empoli e Udinese, Dziczek alla fine dovrebbe approdare in granata.

Arriva dal Piast Gliwice, club campione in carica del torneo polacco. Nonostante la giovane età, vanta già 60 presenze nella massima serie del suo Paese. Il talento polacco rappresenterebbe un innesto importante per il tecnico della Salernitana che da tempo chiede un rinforzo di qualità in mediana.

Per il resto, per quanto concerne le altre operazioni, la Salernitana attende una svolta anche sul mercato in uscita. Ci sono da sistemare sempre Rosina (la trattativa con l’Entella è ferma), Signorelli, Altobelli e Perticone, ma anche altri elementi che non rientrano nei piani di Ventura potrebbero presto cambiare casacca.

Fonte LIRATV