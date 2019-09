Salernitana: Ventura guarda la panchina per il tour de force

Stampa

Visto il tour de force che attende la Salernitana con cinque partite in 20 giorni Ventura potrebbe far respirare i giocatori più utilizzati e sfruttare alcuni elementi della panchina. E’ il caso di Kalombo su cui lo stesso mister ha espresso parole di elogio. Occhi puntati anche su Pinto che nelle intenzioni del mister è il vice di Jaroszjnski in difesa. Sempre in difesa si attende il rientro imminente di Mantovani che si alternerà con Heurtaux e Karo

A centrocampo l’attesa è tutta per il polacco Dziczek acquistato dalla Lazio e girato alla Salernitana. Dziczek potrebbe essere l’alternativa a Di Tacchio ma giocare anche accanto all’ex Avellino

Il mister aspetta anche altri rientri: dopo Mantovani ci sono ancora Billong e Lombardi e Cerci che è dato in ascesa. Non hanno ancora trovato spazio in campionato Lopez, Odjer e Calaiò, ma i tanti impegni ravvicinati potrebbero favorire anche loro.