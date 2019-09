Salerno: addio al Vicebrigadiere suicida, lacrime a Mercatello

Stampa

Lacrime e commozione a Mercatello a Salerno all’arrivo della salma del sottufficiale dell’Arma il 39enne che per motivi ancora da chiarire, si è tolto la vita a soli 39 anni con la pistola di ordinanza, mentre si trovava in caserma, presso la stazione dei Carabinieri di Bovino dove prestava servizio, in provincia di Foggia.

Nella chiesa del Gesù Redentore familiari ed amici, semplici conoscenti e tanti colleghi giunti anche dalla Puglia si sono stretti per dare l’ultimo saluto al giovane cresciuto nel quartiere ma che aveva scelto di andare via dalla sua Salerno per diventare Carabiniere. Al termine della cerimonia funebre, un ufficiale del comando provinciale di Foggia ha recitato la preghiera del carabiniere tra la commozione generale, seguita poi dal picchetto d’onore dell’Arma sul sagrato della chiesa.