Maltempo: in arrivo piogge e temporali nelle prossime ore

Stampa

Una intensa perturbazione di origine atlantica apporterà piogge e temporali su diverse regioni domani 22 Settembre. Le zone più colpite dal maltempo saranno quelle tirreniche, dove si potranno verificare fenomeni a carattere di nubifragio.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile e l’allerta ufficiale:

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Basso Piemonte, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche settentrionali ed occidentali, Umbria, Lazio centro-settentrionale e meridionale costiero, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati su Liguria di Levante, Toscana occidentale, crinali appenninici settentrionali, Lazio settentrionale e Umbria sud-occidentale;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie nella seconda parte della giornata, su resto di Piemonte ed Emilia-Romagna, su Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, settori meridionali del Friuli Venezia Giulia, resto di Marche e Lazio, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Abruzzo, sui settori centrali del Molise e sui settori settentrionali della Campania, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in rialzo anche sensibile sulle regioni centro-meridionali peninsulari; massime in calo localmente sensibile al nord-ovest e Toscana, in rialzo localmente sensibile sui versanti adriatici centro-meridionali.

Venti: forti sud-orientali su coste ed arcipelago della Toscana e sui settori tirrenici del Lazio centro-settentrionale; forti meridionali su Sicilia occidentale e coste orientali della Sardegna; forti nord-orientali con raffiche di burrasca sulla Liguria di Ponente; localmente forti sud-occidentali, dal pomeriggio, sui crinali dell’Appennino centro-settentrionale.

Mari: molto mossi, fino ad agitati al largo, il Tirreno centre settore ovest e il Mar Ligure; localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Mare ed il Canale di Sardegna.