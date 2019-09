Blitz dei navigator ad un convegno di De Luca: l’ira del Governatore

Stampa

Blitz dei navigator della Campania al governatore Vincenzo De Luca. Una delegazione dei 471 vincitori per la selezione pubblica, ancora in attesa di contratto, ha fatto irruzione durante un convegno di presentazione del mastetplan per il litorale domitio a Castel Volturno, in cui il governatore era impegnato. «Basta con queste sceneggiate – si gira di scatto, De Luca – con me non parla chi fa le buffonate».

I rappresentanti dei navigator hanno pubblicamente chiesto un confronto faccia a faccia con il presidente della Regione durante il convegno, fino a seguirlo all’esterno del centro di aggregazione e legalità del Villaggio del Sole prima che entrasse in auto per lasciare l’auditorium.