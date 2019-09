Brumotti aggredito a Pescara. In ospedale giornalista salernitano

Stampa

Parapiglia e momenti di tensione a, nel complesso del quartiere Rancitelli conosciuto come ‘Ferro di cavallò, considerato la principale piazza di spaccio dell’Abruzzo, quando una troupe di ‘‘ conha assistito all’arresto di una donna. Il giornalista e la sua squadra sono stati accerchiati e spintonati e un operatore è finito in ospedale; la loro auto è stata presa a calci. Nella zona era in corso un’operazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo, che hanno arrestato una donna di etnia rom trovata in possesso di droga.

In molti si sono scagliati contro le telecamere e i telefonini impugnati dagli operatori, mentre Brumotti cercava in prima persona di calmare gli animi. E’ stato necessario l’intervento di altre pattuglie di polizia e carabinieri per disperdere l’enorme folla radunatasi su via Tavo. E’ finita con le telecamere danneggiate, minacce pesanti, calci e pugni ai veicoli della troupe e un giornalista 34enne salernitano finito in ospedale con una prognosi di 15 giorni.

VIDEO DI CITY RUMORS TRATTO DA YOUTUBE