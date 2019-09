De Luca: 5mila alberi sulla collina di Sarno distrutta dalle fiamme

Stampa

Abbiamo pensato di procedere alla piantumazione di 5mila alberi sulla collina di Sarno, lì dove giorni fa quattro squinternati hanno appiccato un incendio doloso”.

Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento settimanale a LiraTv, evidenziando che la piantumazione avrà un valore simbolico per aprire gli Stati generali per l’Ambiente e sarà una cosa utile per evitare che precipiti fango sulla città con l’arrivo delle nuove piogge”.

De Luca ha chiamato in causa la giornata del clima dicendo che l’avrebbe utilizzata più che per fare uno sciopero, per organizzare incontri nelle scuole con scienziati con i quali poter dialogare.

Fonte RadioAlfa