Chiude “Avrò cura di te”: Camerota e Ravello, gemellaggio per la Salute

Con il gemellaggio tra Camerota e Ravello si chiude l’edizione 2019 di Avrò cura di te, la giornata della salute inserita nei festeggiamenti per San Pantaleone, protettore dei medici. Sotto l’ala protettiva del Santo, il comune cilentano e quello costiero si sono riuniti grazie alla visita di una delegazione composta dal sindaco, dal vicesindaco e dai parroci che ieri, domenica 29 settembre, hanno incontrato i rappresentanti dell’amministrazione comunale e della comunità parrocchiale oltre che i componenti ed i medici dell’associazione

Nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, alla presenza anche dell’onorevole Maria Ricchiuti, il ringraziamento ufficiale anche del sindaco. “Grazie a tutti i camici bianchi che hanno partecipato e dato un valore sociale e solidale ai festeggiamenti per il nostro compatrono – ha dichiarato il primo cittadino di Camerota, Mario Scarpitta che, utilizzando le parole di Papa Francesco ha aggiunto – Camerota oggi ha dimostrato che si può fare bene del bene”.

Nella giornata di sabato, quando il municipio ed il museo civico sono stati trasformati in ambulatorio medico, sono stati più di trecento i cittadini provenienti dal Cilento che hanno approfittato della possibilità di fare prevenzione e visite gratuite grazie alla disponibilità di 25 medici specialisti in diverse branche della medicina e provenienti da Campania, Lombardia, Molise e Sicilia: endocrinologia, Mimmo Caggiano, per l’Ortopedia Andrea Sinno, per Allergologia, Agostino Rubano, per l’Ematologia, Giovanni D’Arena, cardiologia Lucia Soriente, pediatria Carolina Mauro e gli oculisti Elio Trotta, l’optometrista Diego Cucciniello e Giovanni Cavaliere, il flebologo Biagino Fiscella, l’urologo Umberto Greco, per la dermatologia Marina Agozzino, chirurgia estetica Fausto Rispoli, la dietologa Liana Cammarano, i neurochirurghi Chiara Caggiano e Rocco Severino, la nefrologa Anna Gianmarino, l’oncologa Fortuna Lombardi, i dentisti Mario Caggiano e Roberto Rispoli, con l’igienista dentale Antonio Caringi, l’ecografista Luciano Trivelli, il fisiatra Vincenzo Passaro, il diabetologo Nicola Iovine ed il ginecologo Carlo Matrisciano.

Il gemellaggio tra Ravello e Camerota si era già consumato lo scorso 25 luglio quando la delegazione dei medici aveva effettuato una giornata di visite gratuite nel presidio ospedaliero di Castiglione.

I prossimi appuntamenti in programma sono il 3 ottobre, in collaborazione con la Lilt, i dottori Giuseppe Pistolese ed Ermanno Albano faranno spazio ad una giornata di prevenzione contro il Melanoma con visite e esame dermatoscopico dei nevi. Il 26 ottobre, infine, l’iniziativa verrà replicata a Montano Antilia, il comune guidato da Luciano Trivelli, medico ecografista nel pool dei volontari in camici bianchi che offrono visite gratuite per Avrò cura di te.