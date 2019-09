Livorno, Breda a rischio esonero: Salernitana decisiva per il tecnico?

Stampa

Questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Picchi’ di Livorno andrà in scena il match serale tra la squadra di Roberto Breda e la Salernitana. Gli amaranto sono partiti un po’ a rilento, conquistando 4 punti in 5 gare, frutto di una sola vittoria in campionato. Guardando la classifca di Serie B, anche se prematura, i toscani sono in zona playout e ad oggi rischierebbero la retrocessione. Per questo la posizione del tecnico veneto in questo momento sembra essere in bilico e la partita di questa sera sarà molto importante per capire il suo futuro.

Certamente l’impegno non è dei più semplici per il Livorno, visto che al ‘Picchi’ arriva una Salernitana tonica, che ha fatto bene in questo primo scorcio di campionato. Per Breda sarà una partita comunque particolare, visto che a Salerno ha giocato diversi anni e successivamente ha anche allenato la formazione campana.