Le Cronache: Salernitana, gol e vittorie. Punito anche il Livorno

‘Il corsaro granata colpisce ancora. La Salernitana lotta, subisce l’avvio del Livorno,reagisce colpo su colpo e alla fine di un match combattuto lascia il segno con DjuricPartita avvincente in terra toscana: solito inizio in sordina poi la squadra granata viene fuori alla distanza fino a portare a casa una vittoria preziosa ed entusiasmante’

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola.

All’interno leggiamo anche: Le pagelle. Il portiere Micai decisivo in almeno tre circostanze. Maiestro delude, Lopez si riscatta con due assist. Insieme all’attaccante Djuric, l’estremo difensore protagonista della serata livornese

Terza vittoria consecutiva in trasferta. Colpo a Livorno dopo 40 anni. Nonostante gli infortuni la squadra ha reagito bene. Soddisfazione per il successo e la sensazione di un undici che non molla mai

L’intervista. Djuric, uomo copertina “Bene nel secondo tempo”. Il bomber soddisfatto per gol e prestazione

