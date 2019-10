Stampa

Ferrovie delle Stato, annunciati più investimenti al Sud e per fronteggiare cambiamenti climatici. Borrelli (Verdi): “Buona notizia, chiediamo verifica di tutte le infrastrutture della Campania a causa delle nuove condizioni climatiche”

“Si è celebrata, nella mattinata di sabato, la cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Una ricorrenza importante per tutto il Mezzogiorno, ma la notizia della giornata arriva dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti: più investimenti per il Sud.

E’ stato infatti annunciato che, per la prima volta nella storia recente, un terzo degli investimenti da parte dell’azienda di trasporti saranno per il meridione. Una buona notizia per noi. Ma questo deve essere un punto di inizio e non di arrivo”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Ma grande attenzione dobbiamo farla in relazione ai cambiamenti climatici che stiamo affrontando. Come è emerso durante la cerimonia, molte infrastrutture ferroviarie saranno realizzate e modificate in relazione ai cambiamenti climatici.

All’epoca della costruzione, infatti, la situazione climatica era molto diversa; questo potrebbe causare grossi problemi di sicurezza. Bisogna quindi intervenire velocemente per prevenire tragedie e Fs ha annunciato interventi in quest’ottica. Ma la situazione deve necessariamente essere allargata.

La nostra richiesta – ha aggiunto Borrelli – è quella di verificare al più presto tutte le infrastrutture della Campania per garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini”.