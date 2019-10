Ecursionista 74enne trovato morto in Friuli, era originario di Salerno

Stampa

Ritrovatoil 74ennema originario di Salerno scomparso nel pomeriggio di sabato durantecon un amico nella zona Zomeais di(Udine). Il ritrovamento è avvenuto circa alle 9.30 di domenica 13 ottobre, dalla squadra forre del Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona), che aveva iniziato a percorrere il greto del

L’uomo si trovava prono in una pozza d’acqua, a circa duecento meri dal punto in cui era stato avvistato ieri pomeriggio intorno alle 18 da un passante residente nei dintorni. Da una prima ricognizione non sembra che l’anziano sia scivolato, ma è più probabile che le conseguenze della prima caduta gli abbiano procurato un malore e che si sia accasciato dopo essere sceso da dove era stato visto l’ultima volta in vita.

Le indagini sono a carico della Guardia di finanza. Già consentita la rimozione del corpo dell’uomo, portato al più vicino obitorio. Anche la moglie, originaria del posto, è stata avvisata.