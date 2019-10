Stampa

Terribile tragedia avvenuta ieri sera a Cardito, piccolo comune dell’area nord di Napoli. Come riportato da il Mattino una bimba di 5 anni è deceduta a causa di un malore che l’ha colpita durante una lezione di danza. Inutili i soccorsi urgenti e il trasporto al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove i medici non potranno fare più niente per salvare la vita alla piccola. (Internapoli)