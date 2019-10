Campania: Sacerdote litiga coi fedeli e abbandona la messa

Stampa

Litigio in chiesa a Vitulazio, in provincia di Caserta. Venerdì sera un sacerdote ha deciso di interrompere l’omelia e abbandonare una messa in suffragio di un defunto dopo aver discusso con alcune persone.

Come racconta casertanaews, il parroco si sarebbe lamentato che tante persone avevano preferito sedersi nei banchi verso l’uscita della chiesa, lasciando vuoti quelli avanti. È così arrivata la risposta di un fedele il quale ha invitato il sacerdote a proseguire nella celebrazione della messa.

Il prete ha però deciso di togliersi la tunica e abbandonare l’altare. Pare che alcuni fedeli vogliano segnalare la vicenda al vescovo affinché prenda provvedimenti. Il sacerdote, dopo una ventina di minuti, è comunque tornato in chiesa per concludere la messa, dopo che alcune persone si sono recate da lui per convincerlo.

Fonte OcchiodiSalerno