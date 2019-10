Contanti: otto italiani su 10 amano fare la spesa con le banconote

Stampa

Gli italiani amano l’uso dei contanti. Una passione tipica del nostro paese in relazione ad altri Stati Europei dove il contante in circolazione è di gran lunga inferiore. Il tutto in un momento in cui si spinge per utilizzare (vedi la manovra) meno banconote e più carte bancomat. Lo scrive Gianni Molinari su Il Mattino

Secondo una ricerca di Bankitalia (poi confluita in uno studio sull’intera area euro) – si legge nell’articolo di Molinari – l’85,9 per cento di tutte le transazioni è regolato in contanti, il 12,9 per cento con le carte e l’1,2% con Altri strumenti (bonifici, pagamenti via internet, PayPal o mobile app, addebito diretto e assegni); in valore i contanti scendono al 68,4%, le carte salgono al 28,6% e gli altri pagamenti al 3 e ciò significa che quando i pagamenti sono più consistenti gli italiani preferiscono meno i contanti e più la moneta elettronica.

Il 41% dei contanti viene impiegato per pagare spese mediche e solo il 6% l’affitto

LA GEOGRAFIA. Italia divisa in due anche per i pagamenti in contante: in Calabria il 94,3 per cento delle transazioni avviene in contanti, poi ci sono l’Abruzzo e il Molise (91,2 per cento) e terza la Campania (90,8 per cento).