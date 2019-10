Precipita nel vuoto mentre cerca funghi ad Acerno: salvato

Stampa

Non si ferma il lavoro del soccorso alpino e speleologico della Campania CNSAS. Stamattina abbiamo supportato i vigili del fuoco nel recupero delle salme di due uomini purtroppo deceduti in un incidente stradale. I due si erano fermati a prestare soccorso mentre è sopraggiunta un’auto che li ha sbalzati oltre il guardrail facendoli precipitare dal viadotto sul quale si trovavano.

Intorno alle 13.30, invece, il 118 Salerno ci ha allertato per una persona precipitata ad Acerno nelle vicinanze di un castagneto. Si trattava di un cercatore di funghi che, mentre era intento nella sua attività in una zona abbastanza impervia, ha perso l’equilibrio precipitando per circa 15 metri in un vallone. Sul posto sono intervenuti equipaggio elisoccorso 118 Salerno ed una squadra terrestre del CNSAS.

Tutti gli operatori hanno dovuto calarsi in corda per raggiungere la persona infortunata e metterla in sicurezza. Successivamente hanno provveduto a calare la barella, stabilizzare ed imbarellare il paziente e a recuperarlo. Il soggetto è stato infine trasferito al nosocomio di Salerno tramite eliambulanza. Sul posto l’ambulanza territoriale del 118.