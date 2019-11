Maistro la sblocca all’80’: Salernitana-Entella 1-0

Stampa

All’80’ punizione al bacio di Maistro che sblocca la Salernitana contro l’Entella.

La riflessione annunciata dopo Pisa è stata fatta. Ora alle parole ed alle buone intenzioni devono seguire i fatti ovvero i tre punti che all’Arechi mancano dal 24 agosto scorso. La Salernitana deve tornare a vincere in casa e per farlo deve battere la Virtus Entella.

Vincere per dare le risposte attese da Ventura dopo il ko in terra Toscana ed un atteggiamento non preventivato nella prima parte di gara. Vincere per dare un segnale al campionato ed alla classifica sempre più corta con tante squadre raggruppate in pochi punti. Vincere per scacciare la prima mini crisi della stagione. Si giocherà in uno stadio semi deserto, non si arriva ai cinquemila tifosi.

Oltre ai sei infortuni in casa granata (Giannetti, Billong,Heurtaux, Firenze, Cicerelli e Mantovani) ci sono tanti acciaccati come Lopez e Jaroszynski. Entrambi scivolano in panchina. Doveva giocare finalmente il polacco Dziczek ma una distrazione nel riscaldamento lo manda ko. Al suo posto Maistro.

La linea mediana si completerà con Akpa Akpro e con Lombardi e Kiyine esterni uno a destra e l’altro a sinistra. Copia e incolla per difesa (Karo, Migliorini e Pinto all’esordio) e attacco a sorpresa con la coppia coloured Gondo-Jallow. Djuric e Cerci andranno in panchina.

Sull’ex Atletico Madrid mister Ventura ha detto: «Cerci sta lavorando. Quando ha fatto due apparizioni brevissime, qualcuno ha usato il termine “imbarazzante”. Lui non può essere certo un comprimario: o è Cerci, o è inutile averlo. Mi auguro che prima o poi torni ad essere il vero Cerci, ma questo dipende da lui».

La Virtus Entella dopo la vittoria sul Cosenza torna a respirare. Boscaglia schiera all’Arechi il 3-5-2 a specchio con Ventura. Tra i pali Contini, in difesa Coppolaro, Poli, Chiosa, In mediana Eramo, Schenetti, Adorjan, Nizzetto, Sala. In attacco Mancosu e De Luca. Arbitra Dionisi di L’Aquila.

SALERNITANA-ENTELLA FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Maistro, Di Tacchio, Kiyine; Gondo, Jallow. A disp. Vannucchi, Lopez, Odjer, Cerci, Djuric, Kalombo, Morrone, Jaroszynski. All. Ventura

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa; Eramo, Schenetti, Adorjan, Nizzetto, Sala; Mancosu, De Luca G. A disp. Borra, Valietti, Crialese, Currarino, Settembrini, Ardizzone, Morra, M. De Luca, Toscano, Bonini, Sernicola, Cicconi. All. Boscaglia

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila (Di Gioia/Annaloro). IV uomo: Valerio Maranesi di Ciampino.

