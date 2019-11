Salernitana a caccia del riscatto in un Arechi semideserto

Stampa

La riflessione annunciata dopo Pisa è stata fatta. Ora alle parole ed alle buone intenzioni devono seguire i fatti ovvero i tre punti che all’Arechi mancano dal 24 agosto scorso. La Salernitana deve tornare a vincere in casa e per farlo deve battere la Virtus Entella.

Vincere per dare le risposte attese da Ventura dopo il ko in terra Toscana ed un atteggiamento non preventivato nella prima parte di gara. Vincere per dare un segnale al campionato ed alla classifica sempre più corta con tante squadre raggruppate in pochi punti. Vincere per scacciare la prima mini crisi della stagione. Si giocherà in uno stadio semi deserto. Ieri alle ore 19 erano stati acquistati 1550 biglietti.

LA FORMAZIONE. Oltre ai sei infortuni in casa granata (Giannetti, Billong,Heurtaux, Firenze, Cicerelli e Mantovani) ci sono tanti acciaccati come Lopez e Jaroszynski. Il primo andrà in panchina il secondo in campo. Quasi certamente giocherà il polacco Dziczek che può coesistere – dice Ventura – con Di Tacchio.

La linea mediana si completerà con Akpa Akpro e con Lombardi e Kiyine esterni uno a destra e l’altro a sinistra. Copia e incolla per difesa (Karo, Migliorini e Jaroszynski) e attacco (Jallow w Djuric). Gondo e Cerci andranno in panchina.

Sull’ex Atletico Madrid mister Ventura ha detto: «Cerci sta lavorando. Quando ha fatto due apparizioni brevissime, qualcuno ha usato il termine “imbarazzante”. Lui non può essere certo un comprimario: o è Cerci, o è inutile averlo. Mi auguro che prima o poi torni ad essere il vero Cerci, ma questo dipende da lui».

INTERVISTA VIDEO A GIAN PIERO VENTURA

LE CURIOSITA’

Granata senza successi da quattro gare Due strani precedenti tra Ventura e i liguri

Queste le curiosità statistiche del match in programma oggi all’Arechi

Vittoria assente da 4 partite. La Salernitana sta segnando il passo: granata senza successi da 4 partite, con bilancio di 2 pareggi e 2 sconfitte ed ultimo successo datato 29 settembre scorso, 3-2 a Livorno. Anche in casa i granata non vincono da 4 partite, con score di 1 sconfitta e 3 pareggi (tutti per 1-1, nelle ultime 3 uscite interne) con ultimo successo il 3-1 sul Pescara del 24 agosto scorso.

Granata in gol solo con i titolari; un subentrante non segna da 27 giornate ! La Salernitana, accanto a Crotone, Livorno, Pisa e Venezia, è rimasta una delle 5 squadre cadette che segna finora solo con titolari dopo 10 turni della Lega B 2019/20. L’ultima rete in campionato di un subentrante per i granata risale al 18 gennaio 2019, Casasola al 90’ di Palermo-Salernitana 1- 2, prima di ritorno 2018/19. Da allora sono trascorse 27 partite di regular season.

100 da professionista Contini. 100 nel professionismo per Nikita Contini, che finora somma 10 gettoni in B, 85 in Lega Pro, 2 in coppa Italia e 2 in altri tornei con le maglie di Spal, Carrarese, Taranto, Pontedera, Siena ed Entella. Debutto assoluto il 10 agosto 2015, coppa Italia, CataniaSpal 3-0 a tavolino. I precedenti Sono tre le gare giocate a Salerno tra Virtus Entella e Salernitana. il bilancio è di due pareggi e di un successo granata, quello ottenuto nella scorsa stagione con il punteggio di 1-0

Arbitro portafortuna. Due i precedenti con il signor Dionisi e due vittorie per la Salernitana: contro lo Spezia e a Palermo nella scorsa stagione

Ventura a tavolino Sono due i precedenti tra il trainer ggranata e il club ligure. due “strani” precedenti, in coppa Italia di serie C, quando Ventura allenava lo Spezia, ma le partite vennero reciprocamente perse 0-2 a tavolino da ambo le compagini per tesseramenti irregolari. Sul campo aveva vinto in entrambi i casi l’Entella per 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA – VIRTUS ENTELLA Stadio Arechi ore 18

SALERNITANA (3-5-2); Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczec, Di Tacchio, Kiyine; Jallow, Djuric

In panchina: Vannucchi, Lopez, Odjer, Cerci, Gondo, Kalombo, Morrone, Maistro, Pinto

Allenatore: Ventura

VIRTUS ENTELLA (3-5-2); Contini; Poli, Pellizzer, Chiosa; Eramo, Schenetti, Paolucci, Nizzetto, Sala; Mancosu, De Luca

In panchina: Coppolaro, Bonini, Sernicola, Ardizzone, Morra, Adorjan, M. De Luca, Borra, Crialese, Currarino, Settembrini

Allenatore: Boscaglia

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

