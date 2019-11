Ginnastica Ritmica, Poseidon Salerno e D&G Metelliana Cava, oro nelle specialità

Stampa

Al Palazzetto “Cittadella dell’Economia” Selvapiana di Campobasso si è svolto il Campionato di Specialità Ritmica zona tecnica 5 riservato alle atlete Junior 1, Junior 2-3, Senior e alle coppie delle regioni, Molise,Campania,Puglia,Basilicata,Calabria e Sicilia, per assegnare i titoli interregionali e per determinare le ammissioni alla fase nazionale in programma a Foligno il 23 e 24 novembre, riservata alle prime 4 classificate junior e alle prime 5 classificate Senior e Coppie.

Ricco bottino per la ginnastica campana che nelle varie categorie ha conquistato complessivamente 18 Medaglie, 4 d’oro, 7 d’argento e 7 di bronzo, e ben 27 qualificazioni alla fase nazionale. Tre ori li ha vinti la Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo con la junior Elena D’Esposito, al cerchio e al nastro, e con la senior Emanuela Marulo alla fune, bronzo invece per Roberta Asti alla palla j. Molto bene anche la Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi con la senior Anna Raffaella Tucci, oro alle clavette e bronzo alla palla, mentre Flaminia Bove è giunta 2^ alla fune. Un oro ed un bronzo per la D&G Metelliana Cava dè Tirreni di Daniela Iantorno, grazie alla senior Roberta Vigorito, rispettivamente al cerchio e alla palla. Un argento e 3 bronzi per Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova con la j Lara Russo alla fune e alle clavette, con Annunziata Orlando al cerchio e la stessa in coppia con Marilena Caiazzo. Un argento ciascuno per la Partenope Napoli di Daniela Della Bruna con la j Lorenza Gargiulo al cerchio, per la Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi con Simona Scala al cerchio e per l’Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo con la senior Carlotta Regalbuto al nastro. Terzo posto per Giulia Santoriello e Valeria Alviani, entrambe della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota. Promosse a Foligno anche Lucia Podda della Poseidon, Alexia Lanzaro, Luciana Salerno e Camilla Di Franco tutte della Raffa Napoli di Carmen Niro, Francesca Aversa della Gymacademy e la coppia Landi- Vitale della Fortitudo Torre del Greco di Barbara Guarro.

Alle premiazioni hanno provveduto il Vice Presidente federale Rosario Pitton, in rappresentanza del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi, il Consigliere federale Franco Musso, il Presidente regionale di Sport & Salute Abruzzo Guido Cavaliere, il Delegato FGI Molise Mario Perrella, l’Assessore allo Sport di Campobasso Luca Praitano e la Presidente dello Sporting Bovianum Maria Luisa Buontempo.