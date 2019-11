Serie B in carrozzina: debutto casalingo per la Crazy Ghosts Pontecagnano

Stampa

La Crazy Ghosts è pronta all’esordio casalingo in programma sabato, alle ore 15,30, al Palazzetto dello sport di Sant’Antonio di Pontecagnano. Avversaria del secondo turno del campionato di serie B di basket in carrozzina, sarà la Fly Sport Molise di Termoli anch’essa, come la compagine picentina, sconfitta all’esordio. “Proprio perché le due squadre vengono entrambe da una sconfitta – esordisce il presidente Vincenzo Spinelli – lotteranno allo spasimo per smuovere la loro classifica.

Lo spettacolo quindi, sarà sostituito da una gara maschia e agguerrita fino alla fine, ma sempre nel rispetto reciproco che da sempre unisce i due club. Per quanto ci riguarda, cercheremo di confermare le belle cose che abbiamo mostrato a Roma domenica scorsa, al debutto”. La gara con la Fly Sport Molise darà modo alla Crazy Ghosts di riabbracciare il suo pubblico.

“Di questo non vediamo l’ora – afferma Vincenzo Spinelli – prima del match premieremo con un quadro raffigurante la nostra divisa i nostri sponsor: Beta cavi, Gruppo Forte, General Interprice, Smart Quality. Sul piano più strettamente agonistico, infine, c’è grossa curiosità per vedere come si comporterà tra le mura amiche Daniele Carbone che è una delle promesse della Crazy Ghosts.

Si attendono anche le conferme di Trinchese, che ha offerto una grossa prestazione col Don Orione, e di Di Santi, giocatore in continua crescita”. Il programma della seconda giornata: Rieti – Don Orione Roma, Crazy Ghosts- Fly Sport Molise, riposano: Firenze e Santa Lucia Roma B.