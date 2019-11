Danza e Scienza si incontrano su di un unico palco: evento all’Augusteo di Salerno

Stampa

Il Teatro Augusteo di Salerno ospita sabato 23 novembre un prestigioso evento scientifico ed artistico organizzato dall’Associazione Medicina Arte Danza Spettacolo Scienza. E’ un’intera giornata (al mattino il convegno scientifico ed alla sera uno spettacolare gala di danza) che ha come protagonista la danza, vista attraverso la medicina, l’arte, lo spettacolo e la scienza.

L’evento nasce da un’idea di due professioniste del settore. In primis la Dottoressa Annamaria Salzano, che, da lungo tempo, ha dedicato la sua professionalità e la sua passione per la danza ai danzatori professionisti e non. A lei si è unita la sua collega, la dottoressa Fabiana Camuso e insieme, negli anni, hanno invitato al Madss relatori scientifici di fama nazionale ed internazionale e grandi artisti, per fondere, sullo stesso palcoscenico, le loro professionalità.

A partire dalle ore 9.00 è in programma il Convegno Internazionale Madss, giunto alla sesta edizione, che rappresenta nel panorama italiano una vera e propria innovazione. Il convegno nasce dalla consapevolezza che il mondo della medicina riabilitativa non supporti abbastanza le esigenze di ballerini, maestri e allievi rispetto alla cura e alla prevenzione delle patologie legate alla danza.

Focus di questa edizione: “Il ruolo del maestro di danza: conseguenze patologiche degli errori tecnici di danza e patologie strutturali limitanti la carriera dell’allievo”. L’obiettivo è sottolineare l’importanza delle conseguenze patologiche muscolo-tendinee derivanti dagli errori tecnici nella danza.

La scelta della location, un teatro, è motivata dall’originalità del convegno stesso, che alterna relazioni scientifiche specialistiche sulla riabilitazione dei danzatori, a momenti di performance artistica e che si concluderà, quest’anno, con un vero e proprio Gala.

Alle 12.45 si terrà un dibattito, in palcoscenico, che sarà moderato da Maria Luisa Buzzi, Direttore Responsabile della rivista Danza & Danza, cui interverranno: Liudmila Konovalova, Etoile del Teatro dell’Opera di Vienna, Laura Comi, Direttore della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, Daniele Cipriani, Direttore di Daniele Cipriani Entertainment, Roberta Albano, Docente e Storica della danza e Massimiliano Scardacchi, Docente del Liceo Coreutico Alfano I di Salerno.

Quest’anno l’evento si arricchisce di un premio al “miglior poster scientifico prodotto da neo laureati o studenti del II e III anno del corso di laurea in fisioterapia”.

L’evento, che vanta numerosi patrocini, è accreditato dal Ministero della Salute e rilascia 9 ECM per le Professioni Sanitarie. Le iscrizioni sono aperte a Professionisti dell’Area Medica, Insegnanti di Danza, Laureati in Scienze motorie, Studenti Area Medica, Studenti Licei Coreutici. L’ingresso è gratuito previa iscrizione via mail a : formazioneaulamagna@gmail.com. I lavori del Convegno si chiuderanno alle 15.30.

GALA PREMIO MADSS

Alle 19.30 inizierà il Gala Premio Madss, che, da quest’anno, si è avvalso di una giuria ufficiale, che ha selezionato e assegnato i premi, composta da: Daniele Cipriani, Presidente di giuria, Direttore Daniele Cipriani Entertainment; Maria Luisa Buzzi, Direttore responsabile della rivista Danza & Danza; Anna Lea Antolini, Project manager performing arts; Amalia Salzano, Direttore Artistico dell’evento, Presidente Aidaf- Agis.

Ecco i premiati MADSS 2019: Una vera parata di stelle che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Augusteo, accompagnate dai loro partners!

Premio Etoile Internazionale a Ludmila Konovalova, Etoile del Teatro dell’ Opera di Vienna che danzerà con Jakob Feyferlick, Primo Solista del Teatro dell’Opera di Vienna;

“Premio Etoile Internazionale “ad Alexandre Ryabko, Etoile del Balletto di Amburgo;

“Premio Etoile Internazionale alla Carriera” a Maria Eichwald, già Etoile del Balletto di Stoccarda. Questi due straordinari danzatori danzeranno insieme.

“Premio al Miglior Interprete Internazionale”, a Sergio Bernal, Primo Ballerino del Balletto Nazionale di Spagna ;

“Premio al Danzatore Italiano all’ estero”, a Matteo Miccini, Balletto di Stoccarda;

“Premio al Talento Emergente” a tre giovani danzatori italiani: Gioacchino Starace, Teatro alla Scala, che danzerà con Stefania Ballone, Teatro alla Scala; Simone Agrò, Teatro dell’ Opera di Roma, che danzerà con Michele Satriano, Teatro dell’Opera di Roma; ; Luisa Ieluzzi, Teatro di San Carlo, che danzerà con Stanislao Capissi, Teatro di San Carlo;

“Premio alla giovane promessa” a due giovani dell’ Ottavo Corso della Scuola di danza del Teatro dell’ Opera di Roma: Giorgia Marchi e Manuel Giovani, e a Cecilia Dosio, da poco nella Compagnia Junior Ballet Antwerp Anversa.

Tutte queste stelle si esibiranno in passi a due e assoli tratti dal Repertorio classico o di coreografi di fama mondiale quali Roland Petit, Uwe Shultz

“Premio alla carriera” a Vladimir Derevianko, Etoile Internazionale; “Premio alla Critica” a Leonetta Bentivoglio, Critico di Danza; “Premio alla Didattica” a Gerardo Porcelluzzi, Docente Scuola di Danza Teatro dell’ Opera di Roma; “Premio per la Divulgazione e Diffusione della Danza Contemporanea” a Gabriella Stazio, Presidente Movimento Danza; “Premio per L’ Eccellenza della Struttura” a Claudia Squintone, Direttrice Opificio dell’Arte.

Sarà una serata all’insegna della grande Danza. Un evento unico e straordinario a Salerno.

Per l’ acquisto dei biglietti: CLICCA QUI

Per info: 3391516246/ 3392811386