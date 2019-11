New Basket Agropoli non si ferma. Battuta anche Forio

Stampa

La New Basket Agropoli esce vittoriosa dal Pala Errico di Pozzuoli nell’anticipo di questa sera e resta salda al primo posto in classifica. Dopo una gara dura e combattuta è riuscita a battere Forio Ischia, unica competitor che fino a stasera risultava imbattuta come la compagine cilentana.

La gara prende subito una piega positiva per la squadra di coach Lepre che chiude il primo quarto con un vantaggio di 5 lunghezze (24-29); nella seconda frazione i partenopei riescono a contenere i danni: i punti totalizzati nei 10 minuti sono 21 a testa (45-50). Nel terzo quarto qualche disattenzione in più per gli ospiti, porta i locali a restringere ancora di più il vantaggio portandolo a sole tre lunghezze di distacco (65-68).

Ma nelle battute finali, la voglia di vincere prende il sopravvento e la New Basket Agropoli guadagna altri punti andando a chiudere la disputa con un definitivo 81-87. Adesso giusto il tempo di rifiatare che si torna sul parquet del Pala Di Concilio mercoledì alle ore 20, contro Mugnano per la Coppa Campania. Mentre per la regular season, l’appuntamento è per domenica 1 dicembre, alle ore 18, in casa contro Angri.

Questo il commento di coach Lepre a margine dell’incontro: «è stata una bella partita che abbiamo avuto in controllo fin dall’inizio. Nei primi due quarti però abbiamo concesso un po’ troppo, poi abbiamo cambiato approccio e difesa, e nel quarto finale abbiamo dato lo sprint giusto che ci ha portato alla vittoria. E’ stata una prova importante di tutto il gruppo, in una gara non facile. Abbiamo dato un messaggio importante al campionato: chiunque miri alla serie B, dovrà vedersela con noi. Al momento restiamo gli unici imbattuti del campionato».

FORIO BASKET 1977 -NEW BASKET AGROPOLI 81-87

FORIO BASKET 1977: Louiserre 17, Gandoy 26, Loncarevic 8, Sorrentino 21, Di Napoli 3, Milutinovic 1, Polito 3, Gonza, Nicolella, Iacono NE, Conforto 2. Allenatore: Iovino

NEW BASKET AGROPOLI: Simaitis 24, Popov, Borrelli 11, Ferretti 5, Ouandie 35, Gazineo 10, Pekovic 2, Farese, Lepre NE, De Marco NE, Cantarella NE, Labovic. Allenatore: Lepre

Arbitri: Santonastaso, D’Aiello

Parziali: 24-29; 21-21; 20-18; 16-19