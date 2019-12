Meteo, da domani al Sud ecco in arrivo nuove piogge

Stampa

Un insidioso Vortice sul Mediterraneo condizionerà il tempo soprattutto al Sud Italia portando piogge e temporali a tratti intensi, mentre al Centro-Nord un’area di alta pressione garantirà tempo in prevalenza soleggiato e stabile, ma con temperature piuttosto rigide ed anche nebbie diffuse sulle zone pianeggianti. Cerchiamo di vedere nel dettaglio la previsione e cosa ci aspetta per la giornata di giovedì 5 dicembre.

L’area di bassa pressione dal mar di Sardegna si avvicinerà maggiormente al Sud Italia coinvolgendo molti settori del Meridione con il maltempo. Per tutto il giorno forti rovesci e temporali con locali nubifragi sono attesi su Calabria ionica, Tarantino e Salento, altre piogge interesseranno i settori orientali della Sicilia, la Basilicata, il Molise, la Campania ed il basso Lazio. Continuerà a piovere sulla Sardegna (fenomeni ancora intensi sulla provincia di Olbia, ma in attenuazione in serata).

Variabilità soleggiata su gran parte del Centro e più sole sulle regioni settentrionali dove però farà la sua comparsa di nuovo la nebbia nelle ore più fredde e che potrà presentarsi anche fitta (con visibilità intorno 100 metri) specie lungo il corso del Po tra Piemonte e Lombardia. Le temperature rimarranno rigide sul Settentrione con gelate diffuse in pianura.

Attenzione alla qualità dell’aria sulle aree pianeggianti del Centro-Nord che per il perdurare dell’alta pressione andrà peggiorando specie intorno alle grandi aree urbane come Torino, Milano e Roma.

I venti rimarranno sostenuti sul mar Ionio con raffiche fino a 80 km/h e con mareggiate lungo le coste esposte.

Notizia segnalata da (iLMeteo)