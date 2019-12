Tifosi infuriati: ora il clima è pesante a Salerno dopo ko Cittadella

Stampa

Ieri in aeroporto a Treviso alcuni tifosi del Salerno Club 2010 e del Club Mai Sola hanno parlato alla squadra. Di Tacchio e soci hanno ascoltato le richieste dei tifosi e percepito il malessere di una tifoseria stanca, delusa ed arrabbiata per una stagione che di rilancio non ha nulla o quasi rispetto allo scorso campionato. Anzi. Sembra di rivivere il remake dello stesso torne conclusosi con il ribaltone tecnico a dicembre, Gregucci al posto di Colantuono e poi Menichini ultima carta per salvare il salvabile ai play out.

I tifosi con toni fermi e decisi hanno chiesto una reazione d’orgoglio, una risposta immediata nella sfida di domenica al Crotone. Anche sul volo Ryanair che ha portato la squadra in Campania all’atterraggio qualche tifoso ha urlato il suo malcontento ai calciatori che prendevano le proprie cose e lasciavano l’aereo. Stesse scene sul bus che ha poi condotto tutti al terminal di Capodichino.

Un assaggio di contestazione che cambia il clima attorno alla squadra con avvisaglie già al tombolato con cori contro la proprietà e la squadra

La tifoseria è sul piede di guerra. Ieri sera a Salerno esposto uno striscione eloquente che lascia poco spazio all’immaginazione («Prestazioni scadenti come specchio dei nostri dirigenti. Non ci interessano i tuoi giochi di palazzo, adesso basta…»). A firmarlo il gruppo Centro Storico. Durissimo il post degli UMS che a mezzo social hanno lanciato un messaggio a calciatori e dirigenti. Insomma siamo punto e a capo.

Due le ipotesi: o disertare o contestare nuovamente all’esterno per lanciare un messaggio preciso alla proprietà in vista del mercato di riparazione di gennaio. Il tutto in una sera, quella del 15 dicembre che vedrà un clima rovente dentro e fuori allo stadio con all’esterno dell’impianto anche i turisti di Luci d’Artista