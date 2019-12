Salerno allagata, strade come fiumi: città in ginocchio – VIDEO

Stampa

Salerno in ginocchio dalla zona orientale al centro un fiume d’acqua ha invaso le strade entrando in garage, e negozi e paralizzando la città. Da Mercatello a Via Roma, da Torrione al Lungomare senza dimenticare i rioni collinari: acqua a fiumi, ovunque.

Ma se Giove Pluvio si è scatenato su Salerno è anche vero che in alcuni casi – vedi via Baratta e via Guercio – i tombini sono otturati o ricoperti dall’asfalto. Una situazione frequente – denunciano i residenti – che hanno più volte segnalato, senza esito, la problematica a chi di competenza.

L’altra emergenza arriva dai sottopassi: zona San Leonardo, Mercatello, Rocco Cocchia, via Pietro del Pezzo. Tante, troppe volte la pioggia si accumula e si rischia di restare intrappolati all’interno delle auto.

Per non parlare delle alberature. Sono caduti alberi ovunque. L’episodio più grave nella centralissima via Roma, nei pressi del bar Rosa. E poi a piazza San Francesco, in via Pasubio a Mariconda, a Santa Margherita, rione Petrosino, zone collinari.

LA NOTA DEL COMUNE

A seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio salernitano, si sono verificati non pochi disagi alla viabilità e allagamenti in diverse zone della città.

Il comune di Salerno, sin dalle prime ore del pomeriggio, ha disposto la chiusura di tutti i parchi, che non riapriranno fino alla effettuazione di tutte le verifiche ritenute più opportune relative alla sicurezza e alla stabilità degli alberi. Anche i sottopassi, opportunamente presidiati, sono stati chiusi non appena le precipitazioni sono diventate più intense.

Un’allerta gialla, quella diramata dalla Regione Campania, che è stata caratterizzata da fenomeni di particolare rilevanza. Ad un inevitabile disagio della circolazione iniziale per la caduta di alberi nel centro ed in altre zone della città, la macchina del Comune di Salerno si è attivata con unità di Protezione Civile e con il personale del Comando di Polizia Municipale.

A supporto del comune si è organizzata in Prefettura una riunione cui hanno partecipato il Sindaco, gli assessori alla Mobilità e all’Ambiente, il Comandante dei vigili urbani, il responsabile della Protezione Civile e tutte le forze di polizia che hanno concorso con il personale dei vigili del fuoco e della polizia municipale in tutti gli interventi in corso a presidio del territorio per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

Al momento 50 interventi del Comando dei Vigili del fuoco e altrettanti ancora in corso. Rimangono situazioni critiche nella zona di Giovi dove sta lavorando personale dei vigili del fuoco e del comune per consentire ad alcune famiglie di tornare a casa. Il Comune sta effettuando un monitoraggio sulla stabilità degli alberi sui versanti per evitare rischio frane, nonché verifiche sul sistema fognario e sullo smaltimento delle acque meteoriche.

È stata disposta la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, sabato 14 dicembre, per le necessarie verifiche sul territorio cittadino.

Si è registrata, inoltre, una frana che ha interessato la SS 163 nel comune di Maiori. La strada è attualmente chiusa. L’amministrazione provinciale ha effettuato numerosissimi interventi di viabilità rimuovendo una frana sulla SP 164 per evitare l’isolamento del Comune di Acerno.