Tempesta di S.Lucia: a Salerno in poche ore caduti 106 mm di pioggia

Stampa

La Tempesta di Santa Lucia è arrivata al Centro/Sud puntuale e precisa come un orologio svizzero: è una serata di forte maltempo, con nubifragi e venti da uragano su tutte le Regioni dell’Italia meridionale. Forti temporali stanno colpendo la Campania meridionale e la Calabria tirrenica, con pesanti criticità tra Salerno e Lamezia Terme. Impressionanti i dati eolici forniti dagli anemometri: le raffiche di vento hanno già raggiunto valori degni di violenti uragani oceanici, nonostante la Tempesta sia iniziata soltanto da poche ore e il “clou” è atteso in nottata.

Nello specifico, le raffiche più forti fino alle ore 20:00 sono state di 156km/h al Monte Partenio, 131km/h a Capo Carbonara, 129km/h a Monte di Procida, 127km/h a Roccadaspide, 126km/h a Capo Bellavista, 114km/h a Salerno, 111km/h a Olbia e Bacoli, 102km/h a Napoli, 100km/h a Ponza e al Monte Terminillo, 88km/h a San Marco dei Cavoti, 87km/h a Latina e Sezze, 86km/h a Formia, 85km/h a Viterbo e Battipaglia, 84km/h ad Ariccia, 83km/h a Pratica di Mare, 82km/h a Frosinone, 80km/h a Perugia e Fiumicino.

In termini pluviometrici, invece, ecco i dati delle località in cui ha piovuto di più sempre fino alle 20:00:

Lazio: 79mm a Genazzano, 59mm a Supino, 56mm a Formia, 54mm a Fondi, 50mm a Isola del Liri, 49mm a Lariano.

Campania: 143mm ad Acerno, 109mm a Pompei, 106mm a Salerno, 87mm a Monteforte Irpino, 82mm ad Avellino, 80mm a Cetara, 72mm a Gricignano di Aversa, 65mm a Giffoni valle Piana, 63mm a Candida, 60mm a San Potito Ultra, 59mm a Mercogliano, 57mm a Pignataro Maggiore.

Molise: 92mm a Campitello Matese, 91mm a Sepino.

Calabria: 101mm a Domanico, 86mm a Lattarico, 82mm ad Altilia, 80mm a Montalto Uffugo, 77mm a San Sosti, 65mm a Papasidero, 67mm a Belsito, 63mm a Paterno Calabro, 62mm a Laino Borgo e Nicastro.

Sicilia: 76mm a Caltabellotta, 59mm a Monreale, 56mm ad Aragona, 54mm a Canicattì, 53mm a Partanna, 52mm a Bivona, 42mm ad Agrigento.

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/12/albero-caduto-01-300×169.jpg

La città più colpita è Salerno, letteralmente in ginocchio per i disagi provocati dalla pioggia e dal forte vento. In via Roma, nel centro storico della città, la Tempesta ha spezzato due alberi di grosse dimensioni che sono finiti sulla carreggiata. Uno, poco prima del Palazzo della Provincia, ha colpito due auto, una in transito e un’altra parcheggiata. La città è spaccata in due con notevoli disagi alla circolazione. I vigili del fuoco, insieme con i volontari della Protezione civile e agli agenti della polizia municipale, sono al lavoro per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della viabilita’. Disagi anche a piazza San Francesco e in via D’Aniello dove si e’ verificata la caduta di alcuni rami dagli alberi. Allagamenti si stanno registrando in tutta la citta’, dal centro alla zona orientale, passando per i rioni collinari.

Due persone sono state portate in ospedale a Salerno in seguito alla caduta di un albero sulla sede stradale in via Roma. Si tratta di una mamma e di sua figlia: la prima se l’e’ cavata solo con un forte spavento, la seconda, una ragazza, ha riportato lievi traumi alla spalla e agli arti inferiori in seguito al crollo di un grosso ramo sulla loro auto.