Navigator bis, pubblicato il bando per 641 posti in Campania

Via al concorso per i “navigator” del governatore De Luca: il bando per 641 posti a tempo indeterminato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “n.98 del 13.12.2019, 4 Serie Speciale-Concorsi ed esami”.

Previsto il reclutamento di personale di categoria C e D così nel dettaglio: 416 posti di categoria C aperto ai diplomati di cui 316 “istruttori policy regionali” cento istruttori di sistemi informativi e tecnologie. Un bando per 225 posti di categoria D aperto ai laureati prevede l’assunzione di 145 funzionari policy regionali; cinquanta funzionari policy regionali-mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili; venticinque funzionari di sistemi informativi e tecnologie; cinque funzionari comunicazione e informazione.

Sarà possibile inoltrare la domanda di ammissione al concorso per via telematica e per entrambe le procedure sono previste le seguenti una prova preselettiva, consistente in un test composto da quesiti a risposta multipla; una prova scritta, consistente anche essa in un test composto da quesiti a risposta multipla; una prova orale.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro 30 giorni da ieri utilizzando la piattaforma informatica della Regione nell’area riservata appunto ai concorsi. I “navigator” regionali saranno in forze ai centri per l’impiego mentre quelli previsti dal Reddito di cittadinanza, dopo il lungo braccio di ferro governo-Regione, sono alle dipendenze dell’Anpal ma entrambi del “squadre” di formatori dovrebbero trovare un lavoro per percepisce il Reddito di cittadinanza