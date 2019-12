Incendio in una fabbrica a Roccapiemonte: in fiamme la Multitask

Stampa

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a Roccapiemonte in un’azienda d’imballaggio, la Multitask. Le fiamme hanno devastato in pochi minuti l’azienda nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con numerose squadre

Tanti cittadini, soprattutto attraverso i social, stanno seguendo con trepidazione quanto sta accadendo nella cittadina dell’Agro Nocerino Sarnese. A tal proposito il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, a seguito dell’incendio divampato presso azienda Multitask, ha emesso una ordinanza. Ecco il testo

ORDINANZA

Prot. nr. 22418 del 22 dicembre 2019

Ordinanza contingibile ed urgente a seguito dell’incendio del capannone ‘’ Multitask Service

sito in via Piedirocca nr 5/A

IL SINDACO

Premesso che :

– Nella serata del 21 dicembre 2019, si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato il

capannone ‘’ Multitask Service ‘’ sito in via Piedirocca nr 5/A, provocando una notevole colonna

di fumo;

– In conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una situazione di emergenza per il rischio di

coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e

private;

– Esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza per le esalazioni che potrebbero

verificarsi, che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della

popolazione interessata;

– L’incendio attuale potrebbe interessare ed espandersi, altresì, presso le abitazioni confinanti site in via Piedirocca e via Sant’ Efrem;

In attesa di ricevere verbale di intervento effettuato dai Vigili del Fuoco di Salerno e relazione da parte dell’Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale Campania ( ARPAC);

Considerato di dover provvedere nel merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità e la salute pubblica;

Visti:

– l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

– La legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.

O R D I N A

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente richiamati:

1. Ai cittadini residenti in Roccapiemonte di mantenere la chiusura delle aperture (porte e finestre) delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata (condizionatori ed impianti di aria condizionata) fino a cessato allarme;

2. Il divieto, in attesa di acquisire le rilevazioni dagli Enti competenti, della raccolta ed il consumo

di frutta e verdura;

3. l’evacuazione, per motivi precauzionali, delle abitazioni adiacenti e confinanti con il capannone interessato dall’incendio;