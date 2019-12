A Santo Stefano sotto rete: la P2P Smilers sfida Roma Volley

Stampa

Tra poche ore sarà di nuovo campionato. Al palazzetto dello sport di Pontecagnano Faiano, il 26 dicembre alle ore 17, nella giornata che da sempre la serie A2 di Volley dedica alle famiglie, la P2P Smilers ospiterà Roma, terzultima, reduce dal ko in Sicilia contro Marsala (penultima) alla quale poi la P2P renderà visita nell’ultima gara del 2019.

“Non ci sono partite senza appello e senz’alba – commenta coach Leonardo Barbieri – . Esistono invece le partite importanti e la sfida casalinga contro Roma è la prima di una lunga serie. Non dobbiamo pensare alle occasioni sprecate in passato, altrimenti subentra l’ansia da prestazione e diventa un fatto psicologico. Dobbiamo ripartire, invece, dalle cose buone che abbiamo saputo fare durante il campionato, facendo memoria ad esempio, di quello che accadde proprio a Roma nel girone di andata: nella capitale, la P2P Smilers conquistó il primo punto stagionale, fu il primo di una serie positiva di risultati e di prestazioni, incluse le sfide contro Marsala, Montecchio e per larghi tratti a Ravenna, sebbene in quest’ultimo caso senza punti. Siamo reduci dalla trasferta di Trento: serviva un’impresa per batterla e non ci siamo riusciti. Adesso, invece, per vincere non occorre l’impresa, cioè la partita monstre, ma sarà necessario giocare bene, con continuità, per tutto l’incontro”.

La partita sarà preceduta da un importante evento celebrativo insieme a Confindustria Salerno che nel 2019 festeggia il Centenario dalla fondazione. L’Associazione degli imprenditori salernitani ha inteso vivere la ricorrenza con una partecipazione alle varie esperienze sportive di successo che caratterizzano la nostra provincia. La P2P Smilers del Presidente Franco Montuori il prossimo 26 dicembre, in occasione della partita casalinga contro Roma, sarà Brand Ambassador del logo del Centenario. Le atlete salernitane, infatti, indosseranno nel prepartita la maglia con il logo Confindustria Salerno 1919 – 2019. Sarà il Vice Presidente di Confindustria Salerno Lina Piccolo ad incoraggiare la squadra salernitana in occasione della gara al Palasport di Sant’Antonio di Pontecagnano. Confindustria Salerno con tale iniziativa vuole sottolineare il legame che esiste ed il valore della presenza delle aziende e degli imprenditori nello sport, oltre che nell’economia e nella società. Imprenditori come Franco Montuori, con Rossella Montuori e gli altri validi Dirigenti “prestati” dall’Azienda al volley, sono la testimonianza di un percorso vincente, che accomuna la competizione agonistica e la voglia di fare impresa.