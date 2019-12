Catania Calcio, lettera società a giocatori: “Auguri, ma trovatevi altra squadra”

Stampa

Che la situazione finanziaria del Calcio Catania fosse delicata si sapeva, ma nessuno poteva pensare che da un giorno all’altro la società smobilitasse completamente. Non lo lasciavano presagire le dichiarazioni dell’amministratore delegato Pietro Lo Monaco che non ha mancato occasione per sottolineare la sua opera di risanamento, non lo lasciavano presagire le interviste del patron Nino Pulvirenti e nemmeno i ventilati movimenti di calciomercato che prevedevano sì delle cessioni ma anche degli acquisti. Una presunta lettera della società rossazzurra riportata dal sito internet tuttoc.com non lascia però adito a dubbi: nella missiva inviata a tutti i giocatori della rosa. il Calcio Catania invita infatti i suoi tesserati a trovarsi un’altra squadra nella finestra di mercato di gennaio.

«Cari ragazzi – recita il testo della lettera – nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società. Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa».

Letta così può sembrare anche uno scherzo, una boutade. Ma sebbene la società etnea non abbia ancora né confermato né smentito, la lettera sembra proprio autentica. Telefonini spenti e bocche cucite tra i dirigenti, ma alcuni calciatori da noi interpellati ci hanno confermato di aver ricevuto la missiva. E proprio da un giocatore del Calcio Catania dovrebbe essere uscita la lettera poi pubblicata da tuttoc.com. Chissà come avranno preso la comunicazione i diretti interessati?

Ora che la lettera è diventata pubblica, ci aspettiamo ora una spiegazione da parte della società, una spiegazione per la città, per la storia del club e per i tanti tifosi del Calcio Catania che da anni soffrono per le alterne fortune della squadra e che meritano chiarezza. Anche sulle ipotesi di fantomatici acquirenti.

