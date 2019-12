Salernitana, il gesto di Kiyine quasi a voler dire: «Io resto qui»

Stampa

Il dito puntato a terra, il pugno destro che batte sullo stemma del centenario, poi ancora il dito verso terra come per dire a tutti: «Io resto qui, resto a Salerno»: dopo la meravigliosa seconda segnatura rifilata al Pordenone, Sofian Kiyine ha voluto mettere a tacere le voci di mercato riguardanti un suo probabile ritorno anticipato a Roma per dare una mano alla Lazio, società proprietaria del suo cartellino. Lo scrive Le Cronache oggi in edicola

Simone Inzaghi sarebbe rimasto estasiato alla classe e dalla duttilità del centrocampista, capace di destreggiarsi in tutti e cinque i ruoli del centrocampo. Una manna per uno come il tecnico laziale e soprattutto per il ds biancoceleste Ighli Tare, sempre a caccia di nuovi talenti da valorizzare. Gennaio è ormai imminente ed il richiamo della serie A potrebbe essere fortissimo per Kiyine, soprattutto in un momento d’oro come quello che sta attualmente attraversando la Lazio.

Ed invece il numero 13 granata ha fatto capire hiaramente la sua intenzione, ovvero quella di continuare a crescere all’ombra dell’Arechi, sotto la guida esperta di Gian Piero Ventura.