Calciomercato: Jallow alla Lazio? In granata Adekanye e Anderson

In vista della sessione invernale di calciomercato possibili alcuni movimenti in entrata ed in uscita sull’asse Lazio e Salernitana. I biancocelesti – stando a quanto riporta il sito– potrebbe richiedere l’attaccante granataautore di 6 gol in 13 presenze ma nelle ultime settimane in rottura con la tifoseria granata per via di un gesto di insofferenza rivolto agli spalti durante una gara casalinga.

Il centravanti piace molto a Lotito ed è convinto che sotto la gestione di Simone Inzaghi possa avere l’atteso exploit. Il ragazzo – sempre stando a quanto si legge sulle pagine del sito web capitolino – è stanco di Salerno e vuole cambiare aria e la Lazio sarebbe opportunità più che gradita. In queste ultime ore ci sono stati passi avanti. Ventura e Fabiani che inizialmente avevano messo il veto, stanno ammorbidendo la loro posizione.

Lotito del resto ha fatto capire a tecnico e Ds che così è impossibile andare avanti, che Jallow non può giocare con addosso la pressione di una tifoseria e soprattutto che un giocatore con questo potenziale deve poter essere messo in condizione di esprimerlo. Inzaghi, da questo punto di vista, è considerato un maestro. La formula con cui si sta impostando la trattativa è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai tre milioni di euro.

A Salerno come contropartita dovrebbe arrivare Andre Anderson già in granata la passata stagione che Ventura ha chiesto con forza. Ad accompagnarlo in Campania Bobby Adekanye che in biancoceleste non sta trovando spazio e che in granata potrebbe avere la possibilità si giocare di più e farsi le ossa.

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it