Valzer delle punte, il Benevento prende anche Moncini

Sta per entrare nel vivo il mercato degli attaccanti delle società di serie B. La prima mossa l’ha fatta il Benevento: i sanniti hanno «soffiato» Moncini al Frosinone. Se Ninkovic andasse al Bari, pure l’Ascoli, che non svende il calciatore serbo e segue nel frattempo il talento portoghese Diogo Pinto, si iscriverebbe al club dei corteggiatori di Tutino, che lascerà l’Hellas Verona. I marchigiani balzerebbero in prima fila: il Bari prenderebbe Ninkovic e il Napoli di Aurelio De Laurentiis spingerebbe verso il Picchio il bravo e forte Tutino (scadenza del cartellino 2024). Pure per Ciciretti ci potrebbe essere triangolazione con la regia del Napoli: se De Laurentiis darà l’ok per il trasferimento all’Empoli, si sbloccherà il passaggio del forte Laribi dalla Toscana al Bari.

L’ex granata Litteri passa dal Cosenza al Padova. L’attaccante si trasferisce in prestito ai veneti. Il Livorno è pronto a piazzare un grande colpo in vista del girone di ritorno. Il club amaranto è deciso a bussare alla porta del Brescia per portare alla corte di mister Tramezzani l’attaccante Ernesto Torregrossa, impiegato con poca continuità nel corso della prima parte di stagione. L’Ascoli sta pensando al portoghese del Benfica classe ’99 Diogo Pinto. Il centrocampista diottima qualità sembra gradire la possibilità di trovare spazio in Serie B e la trattativa è a buon punto Spunta un nome nuovo per rinforzare l’attacco dell’Empoli, quello dello spagnolo Raúl Asencio. I toscani intanto hanno dichiarato incedibile Mancuso