Costiera Amalfitana, ripristinata in parte la viabilità dopo le frane

In Costiera Amalfitana si cerca di tornare, dopo le frane e gli smottamenti che tre settimane fa hanno letteralmente messo in ginocchio il territorio. Entro la prossima settimana – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – potrebbe tornare ad essere completamente percorribile il tratto compreso tra il km 27,300 ed il k27,500, nel territorio comunale di Amalfi, chiuso dal 22 dicembre scorso in seguito ad un movimento franoso verificatosi a causa dell’ondata di maltempo che nel week-end prima di Natale investì l’area tirrenica della Campania. E domani è prevista anche in Costiera la visita del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli che insieme al vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, raggiungerà i territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico.