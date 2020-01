Multa a Cerci: la Salernitana attende decisione collegio arbitrale

Stampa

Ritiro a Paestum e allenamenti al Mary Rosy per la Salernitana, alle prese con il richiamo di preparazione, per poi concentrarsi, a partire dalla prossima settimana, sulla sfida di Pescara, la prima del girone di ritorno.

I granata di Ventura esordiranno in trasferta nel 2020 e, per l’occasione, dovranno fare a meno, com’è noto, di tre giocatori squalificati, Karo, Di Tacchio e Kiyine. Il tecnico, in attesa di sviluppi dal mercato, si concentra sul lavoro con la squadra ed è alle prese con qualche grana da gestire, vedi la situazione di Cerci.

Il club granata ha deciso di multare il giocatore, in seguito alla pubblicazione sui social della sua risonanza magnetica, con tanto di violazione del regolamento interno. La società si è rivolta al Collegio Arbitrale della Lega B, che dovrà pronunciarsi sulla sanzione pari al 25% della retribuzione mensile dell’attaccante, proposta dalla Salernitana. Nel frattempo, Cerci continua ad allenarsi ma, multa a parte, la società dovrà decidere anche in merito alla posizione del giocatore per il futuro.

Per il resto, i granata domenica hanno in programma anche un’amichevole con la Primavera per proiettarsi verso la ripresa delle ostilità e non perdere il ritmo partita. Per ora, gli elementi inseriti nella lista delle partenze sono sempre gli stessi, Kalombo, Morrone e Firenze.

A loro se ne potrebbero aggiungere altri, a seconda delle opportunità che offre il mercato, soprattutto per i giocatori che non sono blindati, come Jallow e Giannetti. Non è da escludere neanche la partenza di qualche centrocampista, vedi Odjer, dal momento che dalla Liguria rimbalza la voce dell’interessamento dell’Entella nei suoi confronti.