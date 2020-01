Rinnovo autorizzazione Regione-Ruggi per centro trapianti rene

Stampa

Fumata bianca:la Regione Campania ha rinnovato l’autorizzazione al centro trapianti del rene del “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Nelle settimane scorse – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – si era temuto il peggio con il rischio di una chiusura del centro trapianti e dell’ambulatorio, per carenza di personale. Un rischio sventato attraverso una prima riorganizzazione interna che ha messo in sicurezza l’indispensabile centro della struttura ospedaliera universitaria di via San Leonardo. Ora arriva anche il rinnovo dell’autorizzazione da parte della Regione Campania.