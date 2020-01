Meteo, ancora sereno fino a venerdi. Poi cambia tutto nel week-end

Stampa

L’atmosfera sull’Italia continua a mantenere un aspetto quieto e stabile grazie alla presenza di un reiterato campo di alta pressione che ormai da diverso tempo soggiorna sull’intero bacino del Mediterraneo. Deboli infiltrazioni di aria umida, tuttavia, riescono coraggiosamente a penetrare all’interno del baluardo anticiclonico portando qualche timido fastidio su alcune zone del Paese.Sono segnali di un probabile lento declino del dominio anticiclonico che, nei prossimi giorni, potrebbe essere messo in discussione.

Prosegue l’incontrastato dominio dell’alta pressione foriero di una stabilità atmosferica che avvolge quasi tutto del nostro Paese. Se non fosse, infatti, per modesti disturbi responsabili di qualche nota d’incertezza, il meteo risulterebbe ben soleggiato praticamente sull’intero territorio nazionale. Ma questa forte, seppur non totale stabilità atmosferica, comincia a mostrare qualche debolezza. Insomma, ci apprestiamo a vivere una settimana dove subito si noteranno i primi segnali di una possibile crisi dell’anticiclone che si farà scappare un po’ di nubi e anche qualche precipitazione.

Vediamo più nel dettaglio le previsioni per l’intera settimana.

In Campania non ci saranno grandi cambiamenti, la regione sarà ancora marginalmente coinvolta da una circolazione ciclonica almeno fino al weekend quando nubi e qualche pioggia coinvolgeranno anche Napoli e le zone interne della Campania. E’ quanto potrebbe accadere nel corso del prossimo weekend quando un break di pioggia, ad iniziare peraltro già da venerdì 17, potrebbe condizionare almeno una parte del nostro Paese. Per poi sfociare in forti temporali nelle giornate di Sabato e Domenica

In seguito, segnatamente da venerdì 17, la nostra attenzione si concentra su un profondo vortice nord atlantico il quale, se tutto verrà confermato, potrebbe avvicinarsi con fare minaccioso al nostro Paese nel corso del prossimo fine settimana con l’intento di riportare finalmente un po’ più di dinamismo in questa dormiente atmosfera.